В Кировоградской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

О происшествии уже сообщили Государственное бюро расследований

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Кировоградской области в городе Александрия сотрудник полиции сбил велосипедиста. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Кировоградской области.

"Установлено, что водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в рамках уголовного производства проверяется наличие алкоголя в крови водителя.

"С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено служебное расследование. О событии также сообщено ГБР (Государственное бюро расследований, – ред.)", – рассказали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2.ст. 286 (приведшее к смерти нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Недавно в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате погибли девять человек.

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