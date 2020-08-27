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В Кировоградской области полицейского подозревают в изнасиловании

27 августа, 17:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Пьяный полицейский решил подвезти женщину и пытался ее изнасиловать

В Кировоградской области бывшему сотруднику полиции сообщили о подозрении в попытке изнасилования местной жительницы.

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент произошел в одном из сел региона в феврале 2020 года.

"По данным следствия, работник полиции во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвозил на своем автомобиле местную жительницу. Свернув с дороги, остановил машину и пытался изнасиловать женщину, нанося ей телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Свой преступный замысел полицейский до конца не довел – на крики женщины к автомобилю подошли местные жители и остановили злоумышленника. После того, как началось расследование инцидента, мужчину уволили со службы.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент продолжается досудебное расследование, которое ведут следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в больницу обратилась местная жительница с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Кроме того, изнасилованная девушка рассказала о пережитомв Кагарлыке.

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изнасилование насильник полицейский кировоградская область ГБР

Источник: Сегодня

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