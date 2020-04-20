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В Кировоградской области в ДТП насмерть разбились четыре человека

20 апреля, 14:50

Татьяна Очеретяна

Инцидент произошел в Онуфриевском районе

В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Как написали в сообщении, ДТП произошло 19 апреля в пгт Павлыш Онуфриевского района.

"На перекрестке улиц Первомайской и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковая машина "Таврия", в результате чего погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших. На ликвидацию последствий ДТП привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Напомним, недавно в Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие – пьяный полицейский за рулем Ford врезался в дерево, и в результате погибла 19-летняя девушка, а водитель оказался в больнице.

Кроме того, в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. После ДТП из авто выбежали три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным. По словам мужчины, преступники забрали у него автомобиль, а его самого везли в неизвестном направлении.

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ДТП грузовик погибшие кировоградская область

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