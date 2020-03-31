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В Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного копа

31 марта, 14:42

Руслан Ровик

В результате аварии погибла 19-летняя девушка

В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие – пьяный полицейский за рулем Ford врезался в дерево и в результате погибла 19-летняя девушка, а водитель оказался в больнице.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как выяснилось, 24-летний сотрудник одного из отделений Долинского отдела полиции, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не смог избежать столкновения с деревом.

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"В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП, водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

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Следователи ГБР начали досудебное расследование смертельного ДТП, открыто уголовное производство. В случае, если вина шофера будет доказана, виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Киевской области сотрудник полиции, находясь вне службы, на Nissan сбил двух человек.

А в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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ДТП полицейский кировоградская область смертельное ДТП ГБР

Источник: Сегодня

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