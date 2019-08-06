В Кировоградской области в торговом центре упал лифт с людьми 2019-08-06T14:16:00+03:00 Другие регионы "Скорая" доставила пострадавших в больницу

В одном из торговых комплексов города Гайворон в Кировоградской области упал лифт с людьми.

Как выяснилось, трос грузовой кабины оборвался, и она с первого этажа обвалилась в подвал магазина. На момент аварии в лифте находились двое пассажиров. "Скорая" доставила пострадавших в больницу. Травм, которые бы угрожали жизни, у них не обнаружили.

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Напомним, недавно в Киеве в жилом доме по улице Стуса, 9, двери кабины лифта едва не раздавили коляску с маленьким ребенком. По словам жителей дома, ребенка успели вытащить из коляски, а ее придавило с двух сторон дверями лифтовой кабины. Люди добавляют, что лифт старый, его часто ремонтируют, но, видимо, не совсем качественно, если произошло такое ЧП.

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Кроме того, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: тогда в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

А в прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри.

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