Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

В Кировоградской области в торговом центре упал лифт с людьми

Сегодня, 14:16

"Скорая" доставила пострадавших в больницу

В Кировоградской области в торговом центре упал лифт с людьми Другие регионы "Скорая" доставила пострадавших в больницу

В одном из торговых комплексов города Гайворон в Кировоградской области упал лифт с людьми.

Как выяснилось, трос грузовой кабины оборвался, и она с первого этажа обвалилась в подвал магазина. На момент аварии в лифте находились двое пассажиров. "Скорая" доставила пострадавших в больницу. Травм, которые бы угрожали жизни, у них не обнаружили.

Реклама

Напомним, недавно в Киеве в жилом доме по улице Стуса, 9, двери кабины лифта едва не раздавили коляску с маленьким ребенком. По словам жителей дома, ребенка успели вытащить из коляски, а ее придавило с двух сторон дверями лифтовой кабины. Люди добавляют, что лифт старый, его часто ремонтируют, но, видимо, не совсем качественно, если произошло такое ЧП.                                                        

В тренде
ЦИК приняла последний протокол на выборах в Раду
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кроме того, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: тогда в неисправном лифте чуть не пострадала беременная

А в прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

падение торговый центр лифт пострадавшие кировоградская область

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находкуДругие регионы
В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дороге
В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дорогеДругие регионы
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую областьПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика