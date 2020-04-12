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Во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили страшную находку

12 апреля, 20:31

Елена Вус

Тела трех погибших детей находились в одной из комнат сгоревшего дома

В воскресенье, 12 апреля, в частном доме в селе Костомаровка Кировоградской области произошел пожар, в результате погибли трое малолетних детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожарным, чтобы потушить огонь в жилом доме площадью 24 кв. м, понадобилось примерно два часа.

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Фото: ГСЧС в Кировоградской области

В одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей, 2019, 2017 и 2015 года рождения.

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Обстоятельства смерти детей и причина пожара устанавливаются.

Ранее трое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Плоское Киевской области. Жилой дом площадью 80 кв. м загорелся после полудня 10 апреля. Предварительная причина пожара – перекаливание печи отопления.

Напомним, недавно ужасная трагедия произошла в небольшом селе Ленковцы в Черновицкой области. На окраине этого села загорелся частный жилой дом, в котором находились четыре человека – женщина с тремя своими детьми. Все они погибли до приезда спасателей.

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дети пожар ГСЧС кировоградская область

Источник: Сегодня

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