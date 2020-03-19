В Кировоградской области за сутки почти 40 пациентов заболели воспалением легких

В двух человек пневмония - вирусная

В больницы Кировоградской области за сутки обратились 42 человека, у 38 из них обнаружили пневмонию. Об этом во время брифинга рассказал директор областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко, пишет "Depo.Кропивницкий".

При этом заболевание вызвано вирусом гриппа, а не коронавируса. Из 38 заболевших воспалением легких у 14 течение болезни средней тяжести. В двух случаях пневмония вирусная.

"Эти пациенты обследованы с проведением тестов на грипп и подтверждением на наличие вируса гриппа В. Тяжелого течения болезни у этих пациентов нет", – отметил Рыбальченко.

Реклама

Он добавил, что остаются свободными 153 кровати в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, мы писали, что Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса, когда главными сдерживающими факторами распространения являются самоконтроль и самоизоляция.

Кроме того, во Львовской области врачи проверяют на инфицирование коронавирусом 26 человек. Все они в состоянии средней тяжести или легком. Их анализы отправили в Киев и сейчас ожидают результатов.

Также ранее мы рассказывали, поможет ли маска уберечься от вирусов и когда ее нужно носить:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама