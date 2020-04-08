В Кировоградской области женщина с COVID-19 умерла сразу после госпитализации

Пациентку пытались реанимировать, но усилия медиков не увенчались успехом

В Кировоградской области 77-летняя женщина, инфицированная коронавирусом, скончалась сразу после того, как ее доставили в больницу Новомиргорода.

Как сообщили в областной государственной администрации, этот летальный исход стал вторым в регионе.

"Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около семи минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики", – говорится в сообщении.

Позже медики получили подтверждение того, что женщина была инфицирована коронавирусом.

"Сейчас обследуют ее родственников методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", – сообщил руководитель ОГА Андрей Балонь.

В свою очередь глава Новомиргородского района Алла Шевченко на своей странице в Facebook рассказала, что женщину доставили в райбольницу в тяжелом состоянии. Врачи попытались провести реанимацию, но спасти ее не удалось.

Вскрытие тела умершей показало острую сердечную недостаточность, воспаления легких не было. Установлены 14 контактных лиц погибшей, их биоматериалы отправили на лабораторную диагностику.

По состоянию на утро 8 апреля в Кировоградской области было обнаружено 57 случаев коронавирусной болезни.

Напомним, что на утро 8 апреля официально было подтверждено 1668 случаев заражения, 35 человек выздоровели, для 52 диагноз оказался смертельным.

При этом за минувшие сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения.

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