Количество заражений коронавирусом в Украине достигло 136 случаев

В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 136.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

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"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", – заявил Кузин.

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Кроме того, каждый день в 10:00 ЦОЗ будет вместе с Кабмином и Минздравом обнародовать данные о заболеваемости COVID-19, для того чтобы их информация не расходилась и они озвучивали одну цифру, которая полностью верифицирована.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства было принято решение о продлении ограничительных мер в стране. Изначально карантин был введен до 3 апреля, но ситуация в Украине с распространением коронавируса не улучшается. В связи с этим в Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Но и это еще не все. После того, как ранее Украина уже закрыла авиасообщение с Европой, а также пассажирские перевозки на автобусах, поездах и самолетах внутри страны, с 27 марта планируется полное закрытие пассажирского сообщения через границу. Премьер Шмыгаль объяснял это тем, что прибывающие из-за границы на родину украинцы завозят в страну коронавирус.

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