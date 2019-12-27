В Кременчуге мужчину заподозрили в жестоком избиении пенсионерки

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В Полтавской области мужчину из Кременчуга заподозрили в жестоком избиении его пожилой родственницы. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Полиция расследует факт жестокого избиения пенсионерки в Кременчуге. Женщину доставили в больницу, вечером 26 декабря с черепно-мозговой травмой и множественными гематомами в области головы и грудной клетки", - говорится в сообщении.

Копы заподозрили в избиении родственника 67-летней пенсионерки. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, а 42-летний мужчина дал объяснения следователям.

Было открыто досудебное расследование по статье "нанесение телесных повреждений, следственные действия продолжаются.

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