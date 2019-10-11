В Кременчуге по улицам города гуляла свинья

Кому принадлежит животное, горожане так и не выяснили

В Полтавской области по улицам Кременчуга разгуливала свинья. Об этом сообщили в эфире программы "Утро с Украиной".

Местные жители выставили снимки "прогулки" животного в социальных сетях: на кадрах видно, как большая розовая свинья гуляет по улицам, ест травку и сухие листья на газоне.

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Некоторые видели, как свинья отдыхала на пешеходном переходе. Кому принадлежит животное и как оно оказалось на улице, горожане так и не выяснили.

Люди восприняли ситуацию с юмором и даже назвали это символичным, ведь по китайскому календарю 2019 – является годом свиньи.

Некоторые из пользователей социальных сетей шутят, что, следуя такой логике, в следующем году улицам города будут разгуливать крысы.

Ранее мы писали, что полиция американского города Сан-Бернардино, штат Калифорния, получила сообщение о разгуливавшей по улицам свинье "размером с мини-лошадь". Животное легко удалось заманить домой. Свинье просто давали чипсы. Эта ситуация была записана на видео и не осталась без внимания пользователей сети.

Кроме того, в столице Страны восходящего Солнца, городе Токио, открылось необычное кафе, посетителям которого составят компанию несколько поросят. Их возраст – до двух месяцев, а вес – немногим менее пяти килограммов.

Также мы сообщали, что поголовье свиней в Украине перестало падать, но в домашних хозяйствах к 2025 году может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов. Поголовью вредят вспышки африканской чумы свиней, которые усугубляются отсутствием идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности.

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