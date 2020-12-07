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В Кривом Роге женщина пыталась проголосовать по паспорту СССР (фото)

7 декабря, 01:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пенсионерка утверждает, что всегда так голосовала

В Кривом Роге, где 6 декабря проходил второй тур выборов мэра города, на одном из участков пожилая женщина пыталась проголосовать по паспорту Советского Союза.

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Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

Члены участковой избирательной комиссии отказали ей в выдаче бюллетеня для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа.

В то же время женщина утверждает, что на всех предыдущих выборах она голосовали именно по этому паспорту.

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Отметим, в Украине для получения избирательного бюллетеня могут быть использованы на обычных и специальных избирательных участках во время голосования только паспорт гражданина Украины (в виде книжечки или карты) или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство).

Напомним, в полицию Кривого Рога в воскресенье, 6 декабря, поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства во втором туре выборов мэра, по двум из них открыли уголовные производства.

Мы также сообщали, что в Кривом Роге во втором туре выборов городского головы, по результатам опроса избирателей на выходе с участков, побеждает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

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