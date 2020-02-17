Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

В Житомире родилась девочка-богатырь

17 февраля, 20:52

Вес новорожденной дочери Ольги Карелиной - 5,5 кг

В Житомире родилась девочка-богатырь, сообщает "Ранок з Україною".

Вес новорожденной дочери Ольги Карелиной – 5,5 кг. А рост – 60 сантиметров.

Реклама

Врачи – удивлены. Говорят: такое бывает раз в тысячу родов. Тем более, что ребенок родился естественным способом и совершенно здоровый. Девочку назвали Екатериной. Маме – 38 лет, это уже ее третий ребенок.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Тернополе женщина родила ребенка весом 6,8 кг.

В тренде
"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в Донецк
Фото: dotp.dn.ua

Чтобы посмотреть на новорожденного мальчика, который по физическим показателям напоминает четырехмесячного малыша, в палату роженицы прибежали все врачи родильного дома.

Это 13-й ребенок в семье Юрчук. Но впервые с такой рекордным весом. Дочь, которую Татьяна родила перед этим, появилась на свет с весом 5500 гр.

Также мы писали о том, что в селе Семихатка Генического района Херсонской области женщина родила ребенка в экстремальных условиях. Автомобиль скорой помощи, который должен был доставить роженицу в роддом, застрял в огороде – из-за того, что водитель хотел развернуться. По словам заведующего Генической станцией экстренной медпомощи и медицины катастроф Валерия Дронова, врач Геннадий Петровский и водитель Алексей Пикулин с задачей справились на "отлично". На помощь роженице пришли другие жители села – пока врач и водитель принимали роды, селяне выталкивали "скорую" из грязи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Житомир роддом ребенок роды новорожденные Ранок з Україною

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видеоДругие регионы
В Николаеве
В Николаеве "герой парковки" оставил авто сразу на двух "зебрах": фотоДругие регионы
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
4000 долларов за смену: в Херсоне на взятках
4000 долларов за смену: в Херсоне на взятках "погорели" таможенники (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...