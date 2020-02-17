В Житомире родилась девочка-богатырь, сообщает "Ранок з Україною".

Вес новорожденной дочери Ольги Карелиной – 5,5 кг. А рост – 60 сантиметров.

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Врачи – удивлены. Говорят: такое бывает раз в тысячу родов. Тем более, что ребенок родился естественным способом и совершенно здоровый. Девочку назвали Екатериной. Маме – 38 лет, это уже ее третий ребенок.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Тернополе женщина родила ребенка весом 6,8 кг.

Чтобы посмотреть на новорожденного мальчика, который по физическим показателям напоминает четырехмесячного малыша, в палату роженицы прибежали все врачи родильного дома.

Это 13-й ребенок в семье Юрчук. Но впервые с такой рекордным весом. Дочь, которую Татьяна родила перед этим, появилась на свет с весом 5500 гр.

Также мы писали о том, что в селе Семихатка Генического района Херсонской области женщина родила ребенка в экстремальных условиях. Автомобиль скорой помощи, который должен был доставить роженицу в роддом, застрял в огороде – из-за того, что водитель хотел развернуться. По словам заведующего Генической станцией экстренной медпомощи и медицины катастроф Валерия Дронова, врач Геннадий Петровский и водитель Алексей Пикулин с задачей справились на "отлично". На помощь роженице пришли другие жители села – пока врач и водитель принимали роды, селяне выталкивали "скорую" из грязи.

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