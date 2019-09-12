В Кропивницком из-за строительства мойки разгорелся скандал

Люди пришли на стройплощадку с требованием прекратить работы

Жители Кропивницкого протестуют против строительства автомойки рядом с жилыми домами и парковой зоной. На месте скандальной стройки побывали и журналисты "Сегодня".

Люди пришли на стройплощадку с требованием прекратить возведение автомойки. Работы здесь начались три недели назад. О том, что здесь будет моющий комплекс, местные жители догадались только по фундаменту. Он разделен на восемь секций, каждая из которых имеет отверстие для водоотвода. Сотрудники водоканала подозрения людей подтвердили.

"Водоканал выдал нам документы о подключении городских водопроводных и канализационных сетей к магазину с парковкой и автомойкой", – говорит местная жительница Наталья Агапотова.

Представитель застройщика все отрицает. Мол, просто наводят порядок на заброшенной территории.

"Готовится фундамент под административно-торговый комплекс, дальше будет размещаться тротуар, и будет то, что будет", – сказал один из мужчин, которого "Сегодня" увидели на площадке.

Владельцы территории доступ к строительной площадке закрыли. Люди подозревают, что это сделали, чтобы скрыть, что именно здесь строится. На заборе никакой информации о будущем объекте нет.

Чтобы показать, насколько стройка близка к домам, жительница одного из домов неподалеку пригласила "Сегодня" в гости. Говорит: мойка – это круглосуточный шум, выбросы химических веществ и загрязнения реки, которая находится рядом.

"Это территория жилая. Здесь вот парк, здесь река. Когда моется машина, куда оно будет все стекать? В землю. А с земли в воду, а мы все это пьем", – говорит жительница Кропивницкого Раиса Стратуленко.

Женщина написала жалобу в горсовет. Там сообщили: участок действительно предоставили в аренду, но – под строительство торгового комплекса.

"Будем смотреть – выполняется строительство по проекту или не по проекту. Ни о каких мойках речь не идет", – рассказал "Сегодня" главный специалист контроля государственного архитектурно-строительного управления Кропивницкого Роман Лунгол.

А тем временем в центре Киева разгорелся скандал вокруг надстройки мансарды на старинном здании. Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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