В Кропивницком пара пенсионеров живет в полуразрушенной квартире
В квартире пожилых супругов отвалились обои, а стены покрывает грибок
Сейчас в квартире на стенах стоит плесень, а пол разрушен. О том, что несколько месяцев их жилье подтапливало, супруги даже не догадывались. Ужаснулись уже тогда, когда начали слезать обои.
По этому вопросу пенсионеры обратились в ЖЭК, но там их отправили в водоканал. Причину установили за месяц. Как выяснилось, в доме прорвало тепловую трубу. Полувековая пятиэтажка построена без подвала, поэтому коммуникации проходят под первым этажом, на котором и живут супруги.
На данный момент коммунальщики ликвидировали прорыв, но ремонтировать поврежденную квартиру пожилых людей не торопятся.
"Сейчас ждем, когда оно подсохнет. Когда предоставят доступ, и будем восстанавливать стены", – рассказала "Сегодня" главный инженер ЖЭК №3 в Кропивницком Светлана Суковач.
Но, как говорят эксперты, просушить помещение мало. Ведь плесень от этого никуда не денется. Более того, она может навредить здоровью пенсионеров, поэтому грибок надо срочно выводить.
С плесенью на стенах пара живет уже три месяца. Если коммунальщики не проведут санитарную обработку помещения и не отремонтируют квартиру, зять пенсионеров уверяет, что обратится в суд.
Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.
А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.
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