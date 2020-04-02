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В Кропивницком парочка "избила" автобус из-за требования надеть маски: видео

2 апреля, 14:44

Руслан Ровик

Горожане разозлились на требование надеть маски и начали атаковать автобус

В Кропивницком мужчина и женщина, которых кондуктор попросила надеть защитные маски, разбили стекло автобуса.

Об этом рассказал заместитель мэра города Александр Вергун, сообщили на официальной странице горсовета в Facebook.

"Инцидент произошел на 103 маршруте, в автобусе А 26. Двое пассажиров на конечной остановке зашли в салон. Кондуктор напомнила, что из-за карантина проезд в автобусе возможен только в масках. парочка вышла из автобуса и начала выбивать лобовое стекло и двери, а уже через несколько секунд бросили в лобовое стекло кирпичом", - говорится в сообщении.

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По словам чиновника, автобус пришлось снять с рейса и на его восстановление необходимо 16 тысяч гривен. Все происходившее фиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию.

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По информации местного бизнесмена, похожая история случилась и на маршруте №44. Водитель маршрутки с семью пассажирами отказался брать мужчину на остановке, и тот швырнул в маршрутку камнем.


Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения предложили украинцам "стучать" на людей, которые нарушают режим самоизоляции, вернувшись недавно из-за границы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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