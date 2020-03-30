Жителю Сум за отказ надеть маску в магазине грозит до 34 тысяч гривен штрафа

В области нарушителей карантина уже оштрафовали на более чем 100 тысяч гривен

В Сумах, где ранее ввели строгие ограничения из-за коронавируса, полицейские составили административный протокол на мужчину за отказ надеть медицинскую маску в супермаркете.

Инцидент произошел 29 марта, заявил спикер патрульной полиции области Олег Сологуб.

"В супермаркете один из покупателей отказывался надевать защитную маску, а на замечания охранников не реагировал, пытаясь попасть без нее в торговый зал. Охранники вызвали полицию. Патрульные составили на мужчину протокол по статье, которая влечет за собой штраф в размере до 34 тысяч гривен", - рассказал он.

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По его словам, протокол был составлен за нарушение правил поведения во время карантина, которые 28 марта принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

В целом, нарушителей карантина в области уже оштрафовали на сумму в более чем 100 тысяч гривен.

"На сегодняшний день работниками полиции составлено 76 протоколов об административных правонарушениях. По пяти из них судами уже приняты решения об административных взысканиях. Общая сумма штрафов по указанным решениям составляет 102 тысячи гривен", - рассказал глава Сумской ОГА Роман Грищенко.

Он добавил, что с другими нарушителями карантина работники полиции проводят пока профилактическую и разъяснительную работу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации.

А в Минздраве предложили украинцам "стучать" на нарушителей самоизоляции, которые недавно вернулись из-за границы.

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