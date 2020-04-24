В Кропивницком родственникам умерших от коронавируса медиков отказываются отдавать деньги

Люди претендуют на доплату в 300%, положенную работникам экстренной медицинской помощи

Двое медиков умерли от коронавируса в Кропивницком, а причитающуюся им доплату в размере 300% заработной платы хотели получить их родственники. Но чиновники сказали "нет".

Оба умерших медика, старший врач экстренной медицинской помощи и его коллега фельдшер, были пенсионного возраста. В облгосадминистрации сообщили, что на доплату в размере 300% процентов их родные не могут рассчитывать. Ведь с больными они не контактировали.

Татьяна Волынец, заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации:

"Врач ушел в отпуск, и когда произошло заболевание, он вообще не находился на рабочем месте. Фельдшер в начале марта находилась на больничном, так как у нее был перелом конечности".

Реклама

За март никакой доплаты за работу в условиях эпидемии работники экстренной медицинской помощи в Кропивницком не получили. Пока ждут апрельской зарплаты. Но директор Центра подозревает, что дополнительные деньги выплатят не всем.

Александр Ярошенко, и.о. генерального директора Центра экстренной медицинской помощи в Кропивницком:

"Позиция наша одна единственная – работники экстренной помощи должны получить такие надбавки. Потому что мы едем на вызов, мы не знаем с кем мы едем, куда мы едем, были ли там контакты. А сейчас, как закон пишет, будут платить только за подтвержденные случаи COVID-19".

113 704

"Есть соответствующие средства, заложенные в бюджет. Все бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с коронавирусом, будут финансироваться по повышенным расценкам", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего коронавирусом в Кировоградской области заболели уже 84 медработника.

"Я не могу сказать, что стопроцентно обеспечены костюмами, масками, очками", – отмечает Александр Ярошенко.

Реклама

Что касается выплат медикам в 300%, их в Кропивницком за март не получила еще ни одна больница. В областном департаменте здравоохранения говорят, что ждут разъяснений от правительства о порядке начисления средств. И только после этого выплатят и за март, и за апрель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коронавирус в Кировоградской области подхватили более 80 медиков. Это почти четверть от общего числа заболевших в области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама