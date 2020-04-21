Коронавирус в Кировоградской области: инфекцию подхватили более 80 медиков

В области вирус уже унес жизни 13 человек

В Кировоградской области коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 82 медиков. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава местной облгосадминистрации Андрей Балонь.

"Положительный ПЦР-тест на коронавирус в целом имеют 82 медработников", – написал чиновник.

Также он рассказал, что на данный момент в регионе коронавирус подтвердили у 246 человек. 13 из этих случаев оказались летальными. 17 зараженных в области уже удалось вылечить от опасного недуга.

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Кроме того, по словам главы ОГА, среди инфицированных в области есть шесть детей. У всех них – легкое течение болезни.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачи, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом, будут получать надбавку к заработной плате в три размера их оклада.

Также мы рассказывали, как винницкие фабрики начали шить защитные костюмы и маски. Сшитые на предприятии вещи развозят по больницам.

Переживают ли украинцы из-за риска заразиться коронавирусом – узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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