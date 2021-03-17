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В Кропивницком в пожаре погибла четырехлетняя девочка (фото и видео)

17 марта, 17:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ее сестру госпитализировали

В Кропивницком во время пожара в жилом доме погиб маленький ребенок. Также пострадала 17-летняя девочка.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Отмечается, что о возгорании спасателям сообщили в 10:54. Горел частный дом, где живет семья с четырьмя детьми.

Видео: Сегодня

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала 17-летняя девочка, ее госпитализировали в детскую областную больницу. Ее диагноз пока устанавливается.

Видео: Сегодня
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Пожар ликвидировали в 13:15. На месте работали 18 спасателей на четырех пожарных авто.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.

Кроме того, в Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали.

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спасатели погибла девочка пожарные пожар Кропивницкий
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