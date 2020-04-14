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В Кропивницком вооруженный мужчина ворвался в монастырь и украл кулич

14 апреля, 12:18

Татьяна Власенко

Любителя бесплатных куличей уже задержали

В Кропивницком вооруженный мужчина ворвался в монастырь и, угрожая присутствующим, украл пасхальный хлеб.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, с сообщением к правоохранителям обратились представители одной из религиозных общин.

"Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений", – отметили в полиции.

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По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Днепровской.

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По этому факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой". Любителю бесплатных куличей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в минувшее воскресенье, 12 апреля, католический мир отмечал большой праздник Пасхи. Некоторые спортсмены также показали, как они провели этот день. В Национальной хоккейной лиге всех поразил защитник-гигант "Бостон Брюинз" Здено Хара, который оделся в розовый костюм зайчика.

В свою очередь в Верховной Раде заявили о серьезной опасности на Пасху.

Об освящении куличей во время карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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