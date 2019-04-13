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В Николаеве грабители вынесли из офиса 200 тысяч гривен

Сегодня, 03:11

Неизвестные ограбили фирму, торговавшую стройматериалами

Иллюстрация. Фото: gx.net.ua.
Иллюстрация. Фото: gx.net.ua..

В Николаеве в ночь на 12 апреля неизвестные ограбили офис фирмы, которая занимается торговлей строительными материалами. "Добычей" злоумышленников стало около 200 тысяч гривен.

Как сообщают Novosti-N, в помещение грабители, которые прятали лица за масками, проникли тайком, но были замечены охранником. Нападавшие пригрозили сторожу расправой, и тот не стал вмешиваться.

После этого преступники нашли деньги, хранившиеся в офисе деньги, и после этого скрылись, а охранник вызвал полицию.

Копы, прибывшие на место происшествия, опросили единственного свидетеля ограбления, который рассказал, что нападавших было трое или четверо. Полицейские открыли уголовное производство по статье "грабеж", ведется расследование.

Ранее во Львовской области хулиганы избили 56-летнего жителя Каменка-Бугского района. Пострадавшим оказался работник суда Маркиян Самсин.

Также мы писали о вооруженном нападении на отель в Ровенской области, где пострадали двое иностранцев. Около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс в селе Бранев Корецкого района. Злоумышленники связали персонал, посетителей и отобрали более 50 тыс. гривен.

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Тег ограбление, грабители, Николаев, грабеж

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