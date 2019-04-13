В Николаеве грабители вынесли из офиса 200 тысяч гривен
Неизвестные ограбили фирму, торговавшую стройматериалами
В Николаеве в ночь на 12 апреля неизвестные ограбили офис фирмы, которая занимается торговлей строительными материалами. "Добычей" злоумышленников стало около 200 тысяч гривен.
Как сообщают Novosti-N, в помещение грабители, которые прятали лица за масками, проникли тайком, но были замечены охранником. Нападавшие пригрозили сторожу расправой, и тот не стал вмешиваться.
После этого преступники нашли деньги, хранившиеся в офисе деньги, и после этого скрылись, а охранник вызвал полицию.
Копы, прибывшие на место происшествия, опросили единственного свидетеля ограбления, который рассказал, что нападавших было трое или четверо. Полицейские открыли уголовное производство по статье "грабеж", ведется расследование.
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