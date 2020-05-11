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В Николаеве из-за карантина произошла трагедия

11 мая, 21:52

Елена Вус

По словам соседей, у пенсионерки были проблемы с памятью

В понедельник, 11 мая, в Николаеве, где ранее жена вернула мужа из полиции, а он перерезал ей горло, 86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона на 6-м этаже дома, расположенного на улице Генерала Карпенко, 42.

По словам очевидцев, на протяжении всего карантина 86-летнюю пенсионерку родственники не выпускали на улицу, так как она попадает в группу риска COVID-19, пишут "Новости-N".

Трагедия произошла, когда родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок. Вернувшись, не нашли женщину в квартире – она выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

По словам соседей, у пенсионерки были проблемы с памятью.

Ранее мы рассказывали, что во время карантина во многих странах зафиксирован рост уровня домашнего насилия. Из-за того что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в серьезные последствия.

Почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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пенсионеры Николаев карантин самоубийство коронавирус COVID-19

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