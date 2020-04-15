Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаеве коронавирус нашли у шестилетней девочки: подробности

15 апреля, 12:25

Тина Наринецкая

В городе всех пациентов с пневмонией поверяют на коронавирус

В Николаеве коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилась шестилетняя девочка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Вчера, 14 апреля, в детскую больницу поступила 6-летний ребенок с диагнозом "пневмония". Девочке был проведен тест на ПЦР и оказалось инфицирования COVID-19", – говорится в сообщении.

Сейчас состояние девочки медики оценивают как средней тяжести, она находится в отдельном боксе. Потом малышку перевезут в инфекционную больницу.

Реклама

"Сейчас определяется круг контактных лиц и проводятся все противоэпидемические мероприятия", – добавил Сенкевич.

Также, по словам мэра, во всех больницах Николаева больных с диагнозом "пневмония" проверяют на коронавирус. На данный момент в Николаевской области инфекцию подхватили 23 человека. 20 из них обнаружили в Вознесенском районе, одного в Арбузинском и еще одного – в самом Николаеве.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Напомним, ранее Сенкевич рассказывал, что умерших от коронавируса людей в Николаеве будут хоронить в специальных мешках и закрытых гробах.

Реклама

Также он объяснял, почему в регионе долгое время не было случаев COVID-19.

Впрочем, после визита комиссии МОЗ в Николаевской области коронавирус таки начали находить.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мэр ребенок Николаев пневмония девочка заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробности
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробностиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...