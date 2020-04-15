В Николаеве коронавирус нашли у шестилетней девочки: подробности

В городе всех пациентов с пневмонией поверяют на коронавирус

В Николаеве коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилась шестилетняя девочка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Вчера, 14 апреля, в детскую больницу поступила 6-летний ребенок с диагнозом "пневмония". Девочке был проведен тест на ПЦР и оказалось инфицирования COVID-19", – говорится в сообщении.

Сейчас состояние девочки медики оценивают как средней тяжести, она находится в отдельном боксе. Потом малышку перевезут в инфекционную больницу.

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"Сейчас определяется круг контактных лиц и проводятся все противоэпидемические мероприятия", – добавил Сенкевич.

Также, по словам мэра, во всех больницах Николаева больных с диагнозом "пневмония" проверяют на коронавирус. На данный момент в Николаевской области инфекцию подхватили 23 человека. 20 из них обнаружили в Вознесенском районе, одного в Арбузинском и еще одного – в самом Николаеве.

Напомним, ранее Сенкевич рассказывал, что умерших от коронавируса людей в Николаеве будут хоронить в специальных мешках и закрытых гробах.

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Также он объяснял, почему в регионе долгое время не было случаев COVID-19.

Впрочем, после визита комиссии МОЗ в Николаевской области коронавирус таки начали находить.

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