В Николаеве мошенник выманил у 80-летней женщины все ее сбережения

Деньги пенсионерка отдала преступнику за "спасение" соседа

Фото: Александр Яремчук

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который по схеме "ваш родственник в полиции – нужны деньги" обманул пенсионерку на 14 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жертвой мошенника стала 80-летняя жительница Центрального района города. Как выяснилось, поздно вечером 10 июля мужчина позвонил на женщине и, представившись прокурором, сообщил, что ее сосед попал в ДТП с пострадавшими, поэтому нужны деньги, чтобы тот избежал наказания. За "спасение" соседа пенсионерка отдала мошеннику все свои сбережения в размере 14 тысяч гривен.

Фото: ГУНП в Николаевской области

Преступника задержали сразу после получения им денег. Сейчас его подозревают в совершении аналогичных преступлений на территории Корабельного района. По этим фактам открыто четыре уголовных производства по ч. 3 ст.190 УК Украины "Мошенничество". В полиции отметили, что мошеннику грозит от трех лет до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.

А в Киеве оперативники задержали дуэт телефонных мошенников, выманивших у пенсионера деньги, представляясь его знакомым, которому срочно нужны средства на операцию.

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