В Николаеве на детской площадке нашли гранату 2019-07-30T13:31:00+03:00 Другие регионы Боеприпас мужчина спрятал по просьбе своей матери



В Николаеве мужчина пытался спрятать гранату на детской площадке. Его заметили прохожие и вызвали полицейских.

Как выяснилось, по словам 32-летнего местного жителя, сначала он принес боеприпас домой. Но его мать оторвала запал от гранаты и приказала избавиться от опасной находки. На данный момент правоохранители выясняют, как взрывное устройство попало к мужчине.

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"Решается вопрос о внесении указанного события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Мариуполе Донецкой области мужчина установил гранату вместо сломанного дверного замка. Боеприпас взорвался – полицейские изъяли куски взрывного устройства для экспертизы.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

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