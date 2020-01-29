В Николаеве очень пьяная дама на "Порше" устроила два ДТП и вызвала трех адвокатов

В Николаеве пьяная женщина за рулем Porsche Cayenne сбила двух пешеходов, врезалась в другую машину и скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Когда ее задержала полиция, она немедленно вызвала на помощь троих адвокатов.

Как сообщают Novosti-N, копам удалось разыскать вероятную виновницу ДТП на протяжении двух часов с момента аварии – ее машину нашли во дворе дома в центре города, на корпусе автомобиля были заметны характерные повреждения.

Также было заметно, что женщина находилась в состоянии серьезного опьянения, и она сама этого отрицать не стала – рассказала, что выпила на поминках по отцу, а села за руль пьяной, потому что "нужно было отвезти подругу". Отвечать на вопрос, почему скрылась с места ДТП, женщина не стала.

Вскоре ей на подмогу прибыло сразу три адвоката – они усадили ее в свой Volkswagen и запретили выходить оттуда – полицейскому из следственно-оперативной группы пришлось опрашивать женщину в салоне адвокатской иномарки.

В итоге Porsche отправили на штрафплощадку, а женщину через некоторое время на своем автомобиле увезли адвокаты.

Отметим, что инцидент произошел вечером 28 января на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Белой, когда автомобиль сбил двух пешеходов, врезался в стоявший Renault и скрылся.

Как рассказала девушка-водитель из французской легковушки, она остановилась перед перекрестком, пропуская автомобили, двигавшиеся по главной, и в это время машина темного цвета на высокой скорости вошла в поворот, сбила мужчину и девушку, переходивших улицу по пешеходному переходу, а потом врезалась в стоящий Renault.

После этого машина с виновницей ДТП, не остановившись, скрылась. Один из водителей, ставший очевидцем, попытался ее догнать, но потерпел неудачу.

Двоих пешеходов с места происшествия скорая увезла в больницу. Движение на перекрестке было перекрыто полицией.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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