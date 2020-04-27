В Николаеве пьяная женщина за рулем Mazda протаранила полицейских

В результате аварии, к счастью, обошлось без пострадавших

В Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие – пьяная женщина за рулем Mazda-3 врезалась в полицейский Mitsubishi Outlander.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля на Херсонском шоссе, сообщают Novosti-N.

"Оба автомобиля двигались по Херсонскому шоссе, со стороны ул. Космонавтов в направлении проспекта Центрального (Ленина). Не доезжая до ул. Строителей в полицейский Outlander сзади врезалась Mazda", - говорится в сообщении.

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В результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Выйдя из машины после ДТП полицейские заметили у женщины-водителя признаки алкогольного опьянения. На нее составили протокол по статье "управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения".

Напомним, недавно в Одессе автомобиль BMW столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata и врезался в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Позже выяснилось, что в этой аварии погибли дети известных местных предпринимателей.

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