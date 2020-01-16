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В Николаеве разводили мосты: фото и видео масштабного зрелища

16 января, 17:06

Мосты были разведены, чтобы пропустить десантный корабль

Сегодня в Николаеве разводили мосты. Событие состоялось ровно в полдень – Ингульский, Варваровский и понтонный мосты были разведены, чтобы пропустить десантный корабль "Юрий Олефиренко", сообщают Новости N.

Корабль выходил с акватории Николаевского судостроительного завода, где он находился на плановом ремонте.

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Во время разводки мостов в центре города образовались огромные автомобильные пробки. Множество горожан уже традиционно собрались посмотреть на это масштабное событие.

Мосты были разведены около получаса, после чего движение в городе было восстановлено.

Как сообщал сайт "Сегодня", контейнеровоз Songa Iridium, который курсировал по маршруту Одесса-Стамбул, врезался в набережную в столице Турции. Из-за инцидента турецкие власти приняли решение временно закрыть Босфорский пролив для судоходства.

Ещедва гигантских круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского острова Косумель. В результате была разрушена корма лайнера Carnival Glory круизной компании Carnival Corporation.

А ранее в Одессу прибыл корабль береговой охраны Турции. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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