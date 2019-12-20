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В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

20 декабря, 21:03

Информация о пострадавших на суднах не поступала

Фото: Matthew Bruin via REUTERS

Фото: Matthew Bruin via REUTERS

В пятницу утром, 20 декабря, два гигантских круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского острова Косумель.

Об этом сообщает Reuters.

В результате была разрушена корма лайнера Carnival Glory круизной компании Carnival Corporation.

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Информация о пострадавших на суднах не поступала.

Власти Косумеля начали расследование.

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Момент столкновения засняли пассажиры третьего судна. На видео видно, что столкновение произошло при сильном ветре.

Видео: Reuters


Ранее в Черном море у берегов Румынии, недалеко от территориальных вод Украины, потерпело крушение грузовое судноQueen Hind, которое шло под флагом островного государства Палау. На корабле перевозили более 14 тысяч овец, а экипаж состоял из 22 граждан Сирии.

Напомним, ранее в порту "Южный" рядом с Одессой сильным ветром сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Румынии. Судно начало сносить к берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

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