В Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз

Сегодня, 21:43

 Правоохранители начали уголовное производство


Денис Палиенко привез свою беременную жену Ольгу в отделение патологии областной больницы. Именно туда пару направил акушер из роддома. Жене стало плохо на последнем месяце беременности. Боль в спине у женщины сменили кровотечение и лихорадка.

Мужчине объяснили, что это – ущемление нерва. Необходимости проведения кесарева сечения медики тогда не видели.

Врачи заверили отца, что жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Однако уже на пятый день Ольгу повели в родильный зал уже с высокой температурой.

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Во время операции мальчик умер. Жену перевели в реанимацию. Через три дня сердце 27-летней роженицы остановилось. Врачи поставили диагноз – эмболия околоплодными водами.

О ее стремительном развитии заявил главный врач областной больницы. По его словам, установить в течение пяти дней до операции болезнь не смогли из-за  ее стремительного течения.

Причины смерти ребенка врачи не установили. Ждут результатов вскрытия. Правоохранители начали уголовное производство.

Стоит отметить, что у Ольги Матюшевской это не первые роды. Ее старшему ребенку – 10 лет. Никаких проблем при первых родах у жены не было, говорит супруг умершей роженицы. Мужчина обвиняет врачей в халатности. Он убежден, что сохранить жизнь Ольге и сыну могли, если бы вовремя поставили диагноз.

Между тем, в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
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Источник:

"Сегодня"

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