В Винницкой больнице умер младенец: родители винят пьяного врача

Сегодня, 13:07

Врач был уволен на следующий день после трагедии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Винницкой областной детской больнице умер двухмесячная девочка. В смерти ребенка родители обвиняют врача-анестезиолога – они заявили, что медик работал в нетрезвом состоянии.

По их словам, родители заметили, что малышу после кормления стало плохо и вызвали скорую. Младенца повезли в детскую областную больницу, но врача пришлось долго ждать, пишет  Вінниця.info.

В реанимации девочка была около четырех часов, а врачи не могли определиться с диагнозом, причем родителей к ней не пускали. Потом вышел врач, который едва держался на ногах из-за алкоголя, и сообщил, что у ребенка остановилось сердце.

"Из его объяснений, он употреблял алкоголь уже после того, как оказывалась помощь, то есть это был постфактум того, что произошло. Его отстранили от работы", – заявил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы.

Врача на следующий день уволили. Еще когда медик находился в отделении, вызвали полицию. Экспертиза подтвердила, что в его крови – более одного промилле алкоголя.

"Все, что выше одного промилле уже можно относить к состоянию сильного алкогольного опьянения", – отметила прокурор Винницкой местной прокуратуры Елена Олейник.

Родители заявили, что их ребенок был абсолютно здоров и написали заявление в полицию и прокуратуру, где открыли два уголовных производства. По предварительной информации, у девочки был врожденный порок сердца, не совместимый с жизнью.

Если вину медика докажут, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет без права снова работать в медицинских учреждениях.

Также мы рассказывали, что в Одессе врачи "скорой" приехали на вызов, будучи подшофе.  Медики не спешили оказывать помощь пациенту и препирались с полицией.

Кроме этого, ранее в Киеве разгорелся скандал о том, что на вызов к больному малышу приехал пьяный врач. В КГГА начали служебное расследование, но уверяют: подобные случаи — редкость, а обвинять врача пока рано.
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