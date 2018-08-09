В Николаеве столкнулись трамвай и легковушка: есть пострадавший

В Николаеве в Ингульском районе столкнулись трамвай и легковой автомобиль, пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"9 августа в 07:05 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что на углу улиц Поздовжной и Скульптора Измайлова в Ингульском районе Николаева возникло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автомобиля ВАЗ 21-07", – говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения. Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшего из автомобиля. Мужчину госпитализировали в больницу.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.