В Николаеве внедорожник протаранил "Жигули": автомобили вылетели на остановку, есть погибший

Кто виноват в аварии пока неизвестно

В Николаеве вечером в субботу, 5 декабря, в результате столкновения Тoyota Land Cruiser с автомобилем "Жигули" оба вылетели на остановку, водитель последнего погиб.

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Об этом сообщают "Новости N".

Как именно произошла авария, пока неизвестно. По одной версии, водитель "Жигули" пытался проскочить перекресток на красный свет, и в этот момент в него врезалась Тoyota. По другой версии, на красный ехала Тoyota.

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Сотрудники полиции оцепили остановку, на месте работают шесть экипажей правоохранителей.

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Также сообщается, что в Тoyota Land Cruiser было два человека. После аварии у одного из них все лицо в крови, однако мужчина утверждает, что его избили, а в ДТП он не пострадал. По словам очевидцев, от обоих мужчин исходит сильный запах алкоголя и оба они они отрицают, что управляли автомобилем.

По словам очевидцев, после аварии человек с окровавленным лицом пытался сбежать с места ДТП, однако его догнали.

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Из-за аварии движение по проспекту в сторону Корабельного района Николаева перекрыли

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