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В Николаеве вспыхнул пожар на десантном корабле ВМС: фото

16 июля, 17:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Огонь вспыхнул на корабле, который находится в доке судостроительного завода

В Николаеве вспыхнул пожар в трюме десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте в доке судостроительного завода.

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Об этом сообщили на официальной странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 14:35, 16 июля, в ГСЧС поступила информация, что в Николаеве на территории предприятия "Николаевский судостроительный завод" в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте, возник пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали одного человека, и уже в 15:13 пожар в трюме был локализован на площади в восемь квадратных метров, а в 15:38 огонь полностью ликвидирован.

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Обошлось без жертв и пострадавших. К борьбе с огнем привлекались 25 человек и девять единиц техники.

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По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Напомним, ранее в Вознесенском районе Николаевской области спасатели тушили масштабный пожар на свалке бытовых отходов. Тогда огонь успел распространиться примерно на два гектара.

Также весной в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС бушевали пожары – смотрите видео.

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