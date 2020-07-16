В Николаеве вспыхнул пожар на десантном корабле ВМС: фото

В Николаеве вспыхнул пожар в трюме десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте в доке судостроительного завода.
Об этом сообщили на официальной странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В 14:35, 16 июля, в ГСЧС поступила информация, что в Николаеве на территории предприятия "Николаевский судостроительный завод" в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте, возник пожар", - говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали одного человека, и уже в 15:13 пожар в трюме был локализован на площади в восемь квадратных метров, а в 15:38 огонь полностью ликвидирован.
Обошлось без жертв и пострадавших. К борьбе с огнем привлекались 25 человек и девять единиц техники.
По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
Напомним, ранее в Вознесенском районе Николаевской области спасатели тушили масштабный пожар на свалке бытовых отходов. Тогда огонь успел распространиться примерно на два гектара.
Также весной в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС бушевали пожары – смотрите видео.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк