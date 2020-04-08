В Николаевской области вторые сутки пылает масштабный пожар на свалке (видео)

По словам бойцов ГСЧС, им слишком поздно сообщили о возгорании

В Вознесенском районе Николаевской области спасатели вторые сутки тушат пожар, который вспыхнул на свалке бытовых отходов.

Об этом 8 апреля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пламя вспыхнуло еще вечером 7 апреля, но спасателям об этом сообщили слишком поздно.

"Сообщение на экстренный номер 101 поступило слишком поздно. Это и стало причиной для распространения огня на значительную территорию", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных огонь успел распространиться примерно на два гектара свалки. К ночи вторника пожар был локализован.

Тем не менее, полигон продолжает гореть "из-за ряда факторов: значительное накопление продуктов гниения и порывистый ветер", которые создавали новые очаги открытого горения и тления.

Едкий дым распространяется на значительное расстояние, накрыв два близко расположенных поселка и город Вознесенск.

"На момент возникновения пожара на коммунальном предприятии отсутствовала тяжелая техника, что и привело к распространению огня на большую площадь", – отметили спасатели.

По их словам, в прошлом году на этой свалке неоднократно возникали крупные пожары, однако власти Вознесенска не приняли меры для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области горит Новояворовская городская свалка мусора.

"В данный момент огонь по периметру около 2,5 га. Пожар пытаются потушить 70 спасателей", – заявлял заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод.

Видео: https://www.facebook.com/Юрий Холод

Ранее сообщалось, что спасатели весь день тушили свалку на улице Коллекторной в Киеве. Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от 3 до 5 метров и была угроза его обрушения.

А ранее под Львовом обнаружили огромную свалку ртутных ламп. Стихийный мусорник расположился у села Зимна Вода.

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