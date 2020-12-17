Українська
$ 27,74
33,8
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаеве задержали банду рэкетиров (фото)

17 декабря, 14:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вымогателей задержали после получения ими части средств

В Николаеве правоохранители задержали четырех человек, которые безосновательно вымогали у местного жителя 47 тысяч долларов.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора, вымогателей задержали на территории АЗС в Корабельном районе города после получения ими части средств в сумме 130 тысяч гривен. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, денежные средства, номерные знаки и так далее.

По данному факту открыли уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В тренде
"Спасибо богу и дождям": оккупанты в Крыму хотят использовать водопады для подачи воды
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Николаеве банда таксистов похищала людей и требовала деньги. Пока известно о двух пострадавших. Также нарушители распространяли наркотики.

Также напомним, в Донецкой области четырех полицейских обвиняют в продаже наркотиков, похищении людей, превышении власти и вымогательстве.

Кроме того, недавно в Винницкой области спецназовцы задержали членов банды, которые похищали и пытали людей. Пострадавших били битами и запугивали выстрелами. Они требовали отдать им несуществующий долг

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Николаев вымогатели
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафа
В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафаДругие регионы
В Николаеве умер шестимесячный ребенок с коронавирусом
В Николаеве умер шестимесячный ребенок с коронавирусомДругие регионы
Мэр Черкасс извинился перед президентом: видео
Мэр Черкасс извинился перед президентом: видеоПолитика
Главную площадь Дубно Ровенской области украсит елка с кладбища (фото, видео)
Главную площадь Дубно Ровенской области украсит елка с кладбища (фото, видео)Другие регионы
Дети защитили учителя, который заставлял их приседать с муляжом снаряда
Дети защитили учителя, который заставлял их приседать с муляжом снарядаУкраина
Гололед парализовал работу транспорта: в Полтаве отменили 80% рейсов
Гололед парализовал работу транспорта: в Полтаве отменили 80% рейсовДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять