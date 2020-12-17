В Николаеве задержали банду рэкетиров (фото)

Вымогателей задержали после получения ими части средств

В Николаеве правоохранители задержали четырех человек, которые безосновательно вымогали у местного жителя 47 тысяч долларов.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора, вымогателей задержали на территории АЗС в Корабельном районе города после получения ими части средств в сумме 130 тысяч гривен. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, денежные средства, номерные знаки и так далее.

По данному факту открыли уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Николаеве банда таксистов похищала людей и требовала деньги. Пока известно о двух пострадавших. Также нарушители распространяли наркотики.

Также напомним, в Донецкой области четырех полицейских обвиняют в продаже наркотиков, похищении людей, превышении власти и вымогательстве.

Кроме того, недавно в Винницкой области спецназовцы задержали членов банды, которые похищали и пытали людей. Пострадавших били битами и запугивали выстрелами. Они требовали отдать им несуществующий долг

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама