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В Николаеве зафиксировали три вспышки коронавируса: что известно

27 августа, 14:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Заболели 56 человек

В Николаеве вспышку COVID-19 зафиксировали на трех крупных предприятиях. Речь идет о НКП "Николаевводоканал", ГП НПКГ "Заря" – "Машпроект" и НКП "Николаевэлектротранс".

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Как рассказали в пресс-службе местной мэрии, всего заболели 56 человек.

  • НКП "Николаевводоканал" – 26 человек;
  • ГП НПКГ "Заря" – "Машпроект" – 24 человека;
  • НКП "Николаевэлектротранс" – 6 человек.

Отмечается, что на заседании городского штаба по ликвидации ЧС заслушали руководство указанных предприятий, провели детальный анализ причин возникновения заболевания и определили алгоритм ликвидации последствий ЧС на предприятиях, а также меры по предупреждению распространения болезни.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки, 26 августа, выявили 1974 новых случая инфицирования COVID-19. Из 112 тысяч зараженных COVID-19 в стране вылечились 54 тысячи.

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Также напомним, в Николаеве от коронавируса умерла медсестра горбольницы. Женщина пыталась лечиться самостоятельно.

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А о том, как потерявшие работы украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Николаев инфекция вспышка заражение предприятия коронавирус
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