В Николаеве зафиксировали три вспышки коронавируса: что известно

В Николаеве вспышку COVID-19 зафиксировали на трех крупных предприятиях. Речь идет о НКП "Николаевводоканал", ГП НПКГ "Заря" – "Машпроект" и НКП "Николаевэлектротранс".
Как рассказали в пресс-службе местной мэрии, всего заболели 56 человек.
- НКП "Николаевводоканал" – 26 человек;
- ГП НПКГ "Заря" – "Машпроект" – 24 человека;
- НКП "Николаевэлектротранс" – 6 человек.
Отмечается, что на заседании городского штаба по ликвидации ЧС заслушали руководство указанных предприятий, провели детальный анализ причин возникновения заболевания и определили алгоритм ликвидации последствий ЧС на предприятиях, а также меры по предупреждению распространения болезни.
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки, 26 августа, выявили 1974 новых случая инфицирования COVID-19. Из 112 тысяч зараженных COVID-19 в стране вылечились 54 тысячи.
Также напомним, в Николаеве от коронавируса умерла медсестра горбольницы. Женщина пыталась лечиться самостоятельно.
А о том, как потерявшие работы украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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