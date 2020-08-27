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Коронавирус не отступает: сколько украинцев заболели за сутки

27 августа, 08:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в стране зафиксировали 49 смертей от COVID-19

В Украине за последние сутки, 26 августа, выявили 1 974 новых случая инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 112 059 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 49 украинцев (с начала эпидемии – 2 403). Вылечить от COVID-19 удалось 54 217 инфицированных (763 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине запретили работу ночных клубов и дискотек. Увеселительные заведения закроются, чтобы помешать распространению COVID-19.

Также напомним, из-за коронавируса Кабмин закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.

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Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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