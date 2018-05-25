В Николаевской области застрелили бешеного волка

В Новой Одессе сегодня, 25 мая, полиция и охотник застрелили бешеного волка, забежавшего на территорию частного домовладения и напавшего на домашнюю собаку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Когда на место события приехали вызванные хозяином сотрудники полиции, хищник уже забежал во двор другого местного жителя. По всем признакам волк был заражен вирусом бешенства. Поэтому, чтобы не подвергать опасности людей и других животных, следователь Новоодесского отдела полиции решил застрелить животное и выстрелил в хищника. Но раненый волк убежал. На помощь полицейским подоспел местный охотник, который добил волка из охотничьего ружья.

На месте происшествия работают правоохранители и специалисты ветслужбы.

Ранее был случай, когда бешеный волк напал на жительницу села в Ровенской области. В своем же дворе пенсионерка пострадала от хищника – он вцепился ей в руку. Потом ворвался еще и к соседям. Люди вышли против волка с вилам.

Напомним, в Коропском районе Черниговской области волчица напала на людей.

Ранее мы писали, что жители российского города Норильск не на шутку встревожены появлением на улицах дикого хищника. Информация о нападениях волка на людей размещена в соцсетях. Его жертвами, согласно сообщениям, стали как минимум трое людей.