В Николаевской области фуру занесло на АЗС: погибли пешеходы (фото)

В Николаевской области произошло смертельное ДТП – грузовик вынесло на территорию автозаправки. Под колеса фуры попали два человека.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось сегодня, 30 июля, около 13:00, на 297-м километре трассы Киев – Одесса, вблизи поселка Кривое Озеро.

Выяснилось, что DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 47-летний водитель, врезался в дорожный отбойник, а потом наехал на двух мужчин, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС.

В результате ДТП оба пешехода погибли на месте. Мужчинам было 26 и 30 лет.

По факту ДТП следователи уже открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, не так давно под Харьковом в смертельное ДТП попал автомобиль скорой помощи. Под колесами "скорой" погибла женщина.

Кроме того, ранее неподалеку от Мукачева в ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.

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