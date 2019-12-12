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В Николаевской области люди в масках разгромили сельсовет и связали бабушку-сторожа

12 декабря, 13:45

Злоумышленники украли 13 ноутбуков и восемь упаковок офисной бумаги

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Галицыново Николаевской области произошел вопиющий случай – неизвестные посреди ночи ворвались в здание местного сельсовета, связали пожилую женщину-сторожа, а потом разгромили и "обчистили" помещение.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, разбой произошел сегодня, 12 декабря, около 3:30. В сельсовет ворвались трое неизвестных в масках. Они связали пенсионерку и приказали ей молчать. После этого злоумышленники выбили двери во всем кабинетах, забрали 13 новых ноутбуков, которые сельсовет получил накануне, восемь упаковок офисной бумаги и убежали, передав привет голове.

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Нападение копы расследуют как разбой. Если преступников поймают, им будет грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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