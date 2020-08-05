В Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Мать ребенка узнала о произошедшем спустя несколько дней

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, об инциденте рассказала 31-летняя жительница Снигиревского района. Она обратилась в полицию, заявив, что сожитель изнасиловал ее 13-летнюю дочь.

Установлено, что инцидент случился, пока мать была в магазине. Женщина узнала об этом спустя несколько дней. Сейчас следователи назначили несколько экспертиз.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в изнасиловании ребенка, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время нарушителю изберут меру пресечения.

Напомним, в Ровно задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление. Уточняется, что сообщения об изнасиловании поступали еще с 2013 года.

Также сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности 10-летней девочки.

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