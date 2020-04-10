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В Николаевской области мужчина нарушил карантин и угрожал полицейскому

10 апреля, 18:10

Руслан Ровик

Полицейские потребовали от нарушителя надеть маску и объяснил правила карантина

В Николаевской области мужчина угрожал ножом полицейскому, который сделал ему замечание за отсутствие маски во время карантина. Инцидент произошел 9 апреля в поселке Врадиевка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Участковый инспектор в ходе патрулирования заметил нетрезвого мужчину, который находился на улице без маски.

"Во время профилактической беседы коп разъяснил мужчине основные принципы карантина и предложил сразу же устранить проблему и купить в местной аптеке защитную маску", - говорится в сообщении.

Позже, возле аптеки мужчина обернулся к полицейским, достал из кармана раскладной нож и начал угрожать сотрудникам полиции.

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"Увидев, что участковый намерен оказать физическое сопротивление, мужчина попытался сбежать, но был задержан", – сообщили в полиции.

В отделе выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

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Позже было открыто уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", подозреваемому грозит до шести месяцев ареста.

Также на нарушителя составили админпротокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что причина отсутствия подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

Тем временем мэр Николаева озвучил свою версию, почему в регионе нет случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин николаевская область маска

Источник: Сегодня

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