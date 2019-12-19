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В Николаевской области отец несколько лет насиловал дочь: его задержали

19 декабря, 11:58

Пострадавшая девочка призналась об этом детскому психологу

Фото из открытых источников (иллюстрация)

Фото из открытых источников (иллюстрация)

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании дочери. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Как рассказали в ведомстве, потерпевшая имеет задержку в развитии, а ее 40-летний отец проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.

"11-летняя девочка призналась школьному психологу, что отец злоупотребляет алкоголем и совершает в отношении нее насилие. Об этом сообщили социальную службу и полицию. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер и длится уже несколько лет", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет. Своей причастности к совершению указанного преступления он не отрицает. Мужчину задержали. Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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