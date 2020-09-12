В Николаевской области произошел крупный пожар в заповеднике: впечатляющие фото и видео

В Николаевской области произошел пожар на территории заповедника "Еланецкая степь" в селе Михайловка Новоодесского района.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на место отправились две группы спасателей. Установлено, что горели 2 га на территории Михайловского сельского совета, 2,5 га – в заповеднике "Еланецкая степь" и другая открытая территория (4 га).
Из-за ветра огонь быстро распространялся по сухой траве, кустарникам и лиственному настилу. На место направили пожарные автоцистерны, водовозку и мобильно-оперативную группу с квадрокоптером для мониторинга ситуации.
Спасатели тушили огонь в балках и оврагах с помощью пожарных хлопушек и водяных стволов. Чтобы не допустить распространения огня, тракторы с плугами провели опашку территории. В тушении помогали и местные жители.
В общем привлечено 11 единиц техники и 34 человека.
Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе.
Пожары бушевали и в Харьковской области. Там огонь полностью уничтожил одно из сел .
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк