Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаевской области произошел крупный пожар в заповеднике: впечатляющие фото и видео

12 сентября, 16:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Для мониторинга ситуации использовали квадрокоптер

В Николаевской области произошел пожар на территории заповедника "Еланецкая степь" в селе Михайловка Новоодесского района.

Реклама

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на место отправились две группы спасателей. Установлено, что горели 2 га на территории Михайловского сельского совета, 2,5 га – в заповеднике "Еланецкая степь" и другая открытая территория (4 га).

Из-за ветра огонь быстро распространялся по сухой траве, кустарникам и лиственному настилу. На место направили пожарные автоцистерны, водовозку и мобильно-оперативную группу с квадрокоптером для мониторинга ситуации.

Спасатели тушили огонь в балках и оврагах с помощью пожарных хлопушек и водяных стволов. Чтобы не допустить распространения огня, тракторы с плугами провели опашку территории. В тушении помогали и местные жители.

В тренде
Боевики пустят Красный Крест к украинским заложникам – Ермак
Реклама

В общем привлечено 11 единиц техники и 34 человека.

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе.

Пожары бушевали и в Харьковской области. Там огонь полностью уничтожил одно из сел .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заповедник спасатели николаевская область пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
В Житомирской области
В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в YoutubeДругие регионы
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"Украина
В Умани хасиды устроили
В Умани хасиды устроили "погром" на могиле Раби Нахмана (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять