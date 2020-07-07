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В Николаевской области пронеслись буря и смерч: видео стихии

7 июля, 14:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

После мощного ливня дорогу в Березанском районе попросту смыло водой

В Николаевской области, в которой синоптики обещали ливень, град и сильный ветер, местные жители сняли на видео смерч под Очаковом.

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Как сообщил в своем Facebook пользователь под ником Женя Байрак, опасное природное явление заметили над морем из района курортного поселка Рыбаковка.

Видео: Facebook / Женя Байдак

В комментариях очевидцы рассказали, что вслед за смерчем прошла пылевая буря, а потом начался град и сильный ливень.

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В свою очередь, Оксана Болгарева в Facebook выложила видео шторма на Кинбурнской косе, где вода выбросила на мель катер, и отдыхающим пришлось вручную выталкивать судно на глубину.

Видео: Facebook / Оксана Болгарева

А жительница Березанского района Ирина Слипенко выложила в Facebook последствия сильного ливня – на снятом ею ролике можно увидеть, как вода попросту "смывает" дорогу к селу Ташино.

Бурные потоки, образовавшиеся после дождя, выливаются на "грунтовку", и уже не оставляют после себя возможности проехать иначе, как на вездеходе или тракторе.

Видео: Facebook / Ира Слипенко

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 4 июля сильный ливень затопил Черкассы, улицы ушли под воду. В городе за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков.

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погода шторм Черное море стихия николаевская область смерч Очаков

Источник: Сегодня

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