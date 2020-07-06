Синоптики объявили штормовое предупреждение: ожидают сильного ветра, ливней и града

В Карпатских реках снова ожидают подъема воды, местами до двух метров

На 7 июля в западных и центральных регионах Украины, а также в Одесской и Николаевской областях спасатели объявили штормовое предупреждение – там ожидаются грозы, ливни и град, а на западе страны, где недавно пережили масштабное наводнение, снова возможны паводки.

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Об этом сообщили на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди, днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также грозы, ливни и град ожидаются в некоторых районах Киевской области, а шквалы ветра могут достигать скорости 17-22 метра в секунду.

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Кроме того, на 7 и 8 июля, в связи с ожидаемыми ливнями, на реках Карпатского региона возможно повышение уровня воды до двух метров.

Так, синоптики предупредили:

- на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы воды на 0,2-0,7 метров;

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- на реках Закарпатской области на 0,3-1,0 м, на малых водотоках повышение уровней воды на 0,5-1,0м.

- на реках бассейна Днестра в Ивано-Франковской области на 0,2 – 1 м;

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- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,5 – 1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь.

"В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного склонового стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах; в горах вероятность образования локальных селевых потоков и оползней", – предупредили спасатели.

Напомним, что на минувших выходных в Черкассах за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков. Так, улицы города оказались подтоплены. Стихия также наделала немало беды и в Черкасской области:

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