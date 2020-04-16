В Николаевской области разрастается очаг коронавируса: где обнаружены новые случаи

В Николаевской области, на территории города Вознесенск, который ранее был признан очагом распространения коронавируса, увеличилось число инфицированных COVID-19.

Как сообщил вице-мэр города Юрий Сметана на своей странице в Facebook, по состоянию на 12:00 на территории населенного пункта уже девять заболевших.

"Болезнь вышла за пределы одной религиозной общины. Но, к сожалению, наши люди до сих пор не понимают всю опасность ситуации, одни призывают прийти в церкви в воскресенье, продолжают торговать в неустановленных местах, а другие продолжают покупать непроверенные продукты с земли и планируют пойти на службу в церковь", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, в ближайшее время стоит ожидать стремительного роста числа заболевших.

"Очень жаль, что мы можем провести нормальную дезинфекцию только в 5 утра, а в момент, когда там прошли сотни людей, не удается из-за непонимания людей. Мне трудно читать рекомендации по захоронению, но еще труднее думать о том, как проводить его на нашей территории", - написал Сметана.

Напомним, на данный момент в Украине подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом. При этом в Николаевской области – 22 инфицированных COVID-19.

А тем временем во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три из этих препаратов уже проходят испытания на людях.

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