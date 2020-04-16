Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаевской области разрастается очаг коронавируса: где обнаружены новые случаи

16 апреля, 14:34

Руслан Ровик

В Вознесенске выросло число людей, инфицированных коронавирусом

В Николаевской области, на территории города Вознесенск, который ранее был признан очагом распространения коронавируса, увеличилось число инфицированных COVID-19.

Как сообщил вице-мэр города Юрий Сметана на своей странице в Facebook, по состоянию на 12:00 на территории населенного пункта уже девять заболевших.

"Болезнь вышла за пределы одной религиозной общины. Но, к сожалению, наши люди до сих пор не понимают всю опасность ситуации, одни призывают прийти в церкви в воскресенье, продолжают торговать в неустановленных местах, а другие продолжают покупать непроверенные продукты с земли и планируют пойти на службу в церковь", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, в ближайшее время стоит ожидать стремительного роста числа заболевших.

"Очень жаль, что мы можем провести нормальную дезинфекцию только в 5 утра, а в момент, когда там прошли сотни людей, не удается из-за непонимания людей. Мне трудно читать рекомендации по захоронению, но еще труднее думать о том, как проводить его на нашей территории", - написал Сметана.

Напомним, на данный момент в Украине подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом. При этом в Николаевской области – 22 инфицированных COVID-19.

А тем временем во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три из этих препаратов уже проходят испытания на людях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
николаевская область инфекция коронавирус Вознесенск

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионовУкраина
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробности
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробностиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...