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В Николаевской области таможенники попались на миллионных злоупотреблениях

2 ноября, 15:51

Из-за чиновников государственный бюджет недополучил почти 10 миллионов гривен

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевской таможни в масштабных злоупотреблениях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений чиновники занижали налоговые ставки. Из-за таких махинаций госбюджет недополучил почти 10 миллионов гривен.

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Фото: СБУ

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела", – отметили в СБУ.

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Ранее мы сообщали, что в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об обличителях коррупции.

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СБУ чиновники таможня николаевская область разоблачение злоупотребление

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